شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 22-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر الذهب ضغط سلبي لحظي ليظهر بعض الميل الهابط المؤقت الآن، متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، بينما يستمر المتوسط المتحرك 50 بتقديم الدعم الإيجابي للسعر، وطالما أن السعر فوق 1725.00، فإن سيناريو الاتجاه الصاعد سيبقى فعالاً لهذا اليوم، والذي تبدأ أهدافه عند 1765.00 وتمتد لتذهب بعيداً نحو 1840.00 بعد تجاوز المستوى السابق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1737.00 والمقاومة 1775.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد