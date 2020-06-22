شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 22-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار مزيد من التداولات الإيجابية ليتحاوز حاجز 1.2400 ويستقر فوقه، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد بقية اليوم، والذي يتواجد هدفه الرئيسي المنتظر عند 1.2515، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يعتمد على الثبات فوق مستوى 1.2304.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2300 والمقاومة 1.2490

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد