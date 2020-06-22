شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 22-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات إيجابية إضافية ليقترب من هدفنا المنتظر عند 1.1270، بانتظار مزيد من الارتفاع بقية اليوم، تحفّزه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأن اختراق المستوى المستهدف سيمد الموجة الصاعدة ويفتح الطريق أمام التوجه نحو مناطق 1.1420 على المدى القريب، بينما سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً ما لم يتم كسر مستوى 1.1175 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1110 والمقاومة 1.1300

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد