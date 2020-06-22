شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر كيمانول تتضاعف في الربع الأول 2020 لانخفاض المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول"، المعلنة اليوم الإثنين، عن ارتفاع في الخسائر بنسبة 9125% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 28.6 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 0.31 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.

وحققت الشركة صافي خسائر تشغيلية بلغ 18.73 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 10.89 مليون ريال خلال العام 2019.

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وأرجعت الشركة سبب ارتفاع صافي الخسارة بشكل رئيسي إلى انخفاض كمية المبيعات وذلك نتيجةً لأعمال الصيانة الدورية المجدولة لمصنعي الميثانول وثنائي ميثيل الفورماميد في شهر يناير والتي تم الإعلان عنها في 29 ديسمبر 2019.

وبلغت مبيعات الشركة بالربع الأول 2020 ما يقدر بـ 120.3 مليون ريال مقابل 154.86 مليون ريال في الربع المقابل من العام الماضي.

وكانت الشركة قد حققت صافي خسارة بلغ 84.1 مليون ريال في العام 2019 مقابل أرباح بلغت 46.2 مليون ريال في العام 2018.