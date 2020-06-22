شكرا لقرائتكم خبر عن الزكاة والدخل السعودية توضح مخالفات الضريبة المضافة التي تستدعي بلاغ رمسي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية مخالفات المنشآت في ضريبة القيمة المضافة التي تستدعي تقديم بلاغ لدى وزارة التجارة.

وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، أنه عند حدوث اختلاف السعر المعروض على الرف عن الفاتورة، أو الامتناع عن البيع، أو إصدار فاتورة بلغة غير العربية، يمكن التواصل مع الوزارة لتقديم بلاغ يستوجب العقوبة.

وبدأت دولة الإمارات والسعودية تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من مطلع العام قبل الماضي.

وتعتبر ضريبة القيمة المضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبِّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات)، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا، وقرَّرت دول الخليج مؤخراً الانضمام لهذه المنظومة.