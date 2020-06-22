شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواصل الصعود استنادا على آمال تعافي الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، استنادا على آمال تعافي مستويات الطلب العالمي على الوقود ، خاصة بعد قرار بعض الدول إنهاء قيود العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا ، بجانب توقعات استمرار انخفاض إنتاج النفط فى الولايات المتحدة ، خاصة بعد هبوط أنشطة الحفر والتنقيب لأدنى مستوى منذ عام 2009.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.9% إلى مستوي 40.16$ ، من مستوى الافتتاح عند 39.42$، وسجل أدنى مستوي عند 39.03$ ،وصعد خام برنت بنسبة 2.1% إلى مستوي 42.50$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 41.64$ ، وسجل أدنى مستوي عند 41.61$.

عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.5% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.3% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفضل تأكيد بعض منتجي تحالف أوبك بلس على الامتثال الكامل بتنفيذ حصص خفض الإنتاج.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 8% ، فى سابع مكسب أسبوعي خلال الثمانية أسابيع الأخيرة ، بفعل انحسار مخاوف تخمة المعروض العالمي.

قررت بعض الدول فى معظم أنحاء العالم إلغاء قيود العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا ، بعد نجاحها فى السيطرة على الوباء ، الأمر الذي من المتوقع أن ينعكس إيجابيا على مستويات الطلب العالمي على النفط.

حيث من شأن عودة الحياة إلى طبيعتها بعد فترة طويلة من العزل الصحي، مع إعادة تشغيل الأنشطة الاقتصادية، أن تتعافي مستويات استهلاك الوقود.

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وكان الطلب العالمي قد انهار بأكثر من 30 مليون برميل يوميا بما يعادل 30% من الإمدادات العالمية ،بسبب حالة "الإغلاق الكبير" التي فرضت على الاقتصاد العالمي بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

أظهرت بيانات رسمية لشركة"بيكر هيوز" للخدمات النفطية يوم الجمعة انخفاض منصات الحفر والتنقيب الأمريكية " الأسبوع الماضي" بنحو 10 منصات ، فى الانخفاض الرابع عشر أسبوعيا على التوالي.

لينزل إجمالي المنصات العاملة فى منطقة حقول الزيت الصخري إلى 189 منصة ،والذي يعد أدنى مستوى منذ حزيران/يونيو 2009.

الإغلاقات الواسعة فى منصات استخراج النفط الصخري فى الولايات المتحدة ، بسبب أسعار النفط الرخيصة ،والخسائر الفادحة التي يتكبدها المنتجين المحليين ، فى ظل اتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع.

وبسبب تلك الإغلاقات أيضا تراجع إنتاج النفط الأمريكي إلى 10.5 مليون برميل يوميا فى الأسبوع المنتهي 12 حزيران/يونيو 2020 ،والذي يعد أدنى مستوى منذ آذار/مارس 2018.

وعلى مدار نحو ثلاثة أشهر انخفض الإنتاج الأمريكي بمقدار 2.6 مليون برميل يوميا ، بما يعادل حوالي 20% من إجمالي الإنتاج ، فبعدما قفز إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل فى آذار/مارس الماضي ، انخفض حاليا إلى 10.5 مليون برميل ، وبالرغم من ذلك لا تزال الولايات المتحدة تتصدر قائمة أكبر منتجي النفط فى العالم.