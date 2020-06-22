شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحاول التعافي من أدنى مستوى فى 3 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني قليلا بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية مقابل الدولار الأمريكي ، مستفيدا من تراجع مستويات العملة الأمريكية ، وتحول تركيز المستثمرين على العملات ذات المخاطر المرتفعة.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 0.6% إلى 1.2427$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2348$ ،وسجل أدنى مستوى عند 1.2335$ الأدنى منذ الأول من حزيران/يونيو الجاري.

فقد الجنيه يوم الجمعة نسبة 0.6% مقابل الدولار ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، تحت تأثير قرارات بنك بريطانيا المركزي ،والتي وسع خلالها برنامج التحفيز النقدي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم، فقدت العملة الملكية "الجنيه الإسترليني" نسبة 1.5% مقابل العملة الأمريكية ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، والتركيز على شراء الدولار الأمريكي.

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أبقي بنك بريطانيا المركزي يوم الخميس 18 حزيران/يونيو على أسعار الفائدة ثابتة دون أي تغيير عند النطاق القياسي 0.10% تماشيا مع التوقعات ،ووسع برنامج شراء السندات إلى إجمالي 745 مليار جنيه إسترليني شهريا.

توسيع برنامج التحفيز النقدي بنحو 100 مليار جنيه إسترليني شهريا ، يأتي ضمن خطط البنك المركزي لدعم الاقتصاد البريطاني فى مواجهة المخاطر المتزايدة ، خاصة التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ، وغموض العلاقات التجارية مع أوروبا بعد نهاية الفترة الانتقالية فى 31 كانون الأول/ديسمبر القادم.

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.3% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 97.74 نقطة ، بصدد تكبد أول خسارة خلال الخمسة أيام الأخيرة ، عاكس تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، تراجع مستويات الدولار الأمريكي ، مع تحول تركيز المستثمرين على شراء العملات ذات المخاطر المرتفعة ، بدعم آمال تعاف الاقتصاد العالمي سريعا من تداعيات جائحة فيروس كورونا.