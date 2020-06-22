الذهب يسجل أعلى مستوى في شهر وتنامي مخاوف الفيروس يدعم الطلب

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الذهب

قفز الذهب لأعلى مستوى فيما يزيد عن شهر اليوم الاثنين مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن إثر تصاعد المخاوف من تأخر التعافي الاقتصادي العالمي عقب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1751.63 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:50 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أعلى مستوى منذ 18 مايو أيار. وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.7 بالمئة إلى 1764.50 دولار.

وقال مايكل مكارثي من سي.ام.سي ماركتس "العزوف عن المخاطرة عامة يدعم السوق. نرى ضغطا على العملات المنكشفة على النمو وأسواق الأسهم. بشكل عام، ثمة مخاوف بشأن تصاعد معدلات الإصابة.

"السوق قلقة بشأن توقعات النمو وهذا يدعم الذهب بالطبع".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن زيادة قياسية لحالات الإصابة بفيروس كورونا عالميا أمس الأحد.

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وكبحت زيادة الإصابات في الولايات المتحدة ودول أخرى آمال تعاف اقتصادي سريع وأضعفت شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 1.5 بالمئة إلى 17.86 دولار للأوقية لتسجل أعلى مستوى فيما يزيد عن أسبوع.

ونزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1908.08 دولار بينما قفز البلاتين 0.8 بالمئة إلى 812.27 دولار.