«أملاك» تحصل على توقيع «جميع الدائنين»

أعلنت شركة «أملاك للتمويل» نجاحها في الحصول على توقيع جميع الممولين على الاتفاقية التي تحكم الشروط الجديدة لإعادة هيكلة ديونها. وأضافت، أنها ستمضي الآن في تنفيذ الشروط الجديدة للاتفاقية والتي تسمح بالمزيد من المرونة للتكيف مع ظروف السوق الحالية، وإتاحة الفرصة للشركة لتنمية أعمالها بما يحقق النمو في ميزانيتها العمومية.

وكانت «أملاك»، أعلنت أواخر شهر مايو/ أيار الماضي عدم تمكنها من تنفيذ اتفاق لإعادة هيكلة ديونها لامتناع أحد دائنيها عن التوقيع. وأوضحت في حينه أنها حصلت في السابق على موافقة جميع دائنيها لإعادة هيكلة الديون، وكانت تعمل للحصول على توقيعهم على الاتفاق.

وبينت أنه جرى توقيع الاتفاقية من قبل 26 ممولاً، في مقابل امتناع ممول واحد فقط عن التوقيع، وبالتالي لم تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ.