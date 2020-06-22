رئيس جديد لـ «الاتحاد العقارية».. المساهمون يرفضون استخدام الاحتياطي القانوني

أسفر اجتماع مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية الذي عقد الأحد عن انتخاب خليفة الحمادي رئيساً، وسيد فتحي نائباً، كما تم تشكيل اللجان الدائمة لمجلس الادارة.

وكان الحمادي قد حصل على أعلى نسبة من أصوات الناخبين الذين كان لهم حق التصويت في الجمعية العمومية التي عقدت الخميس الماضي بنحو 16%.

ورفض مساهمو شركة الاتحاد العقارية، خلال اجتماع العمومية، استخدام الاحتياطي القانوني بما لا يتجاوز 332.88 مليون درهم، وكان البند ينص على استخدام المبلغ لتخفيض الخسائر المتراكمة وفقاً لميزانية الشركة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وتفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والخطوات اللازمة بهذا الشأن.

وذكرت الشركة في بيان على سوق دبي المالي، أنه تم أيضاً رفض بند آخر نص على تجديد الموافقة الصادرة من الجمعية العمومية بتاريخ 18 أبريل 2019 لشراء أسهم الشركة بنسبة لا تتجاوز 10% من رأس المال المدفوع بقصد إعادة بيعها، وتفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات في هذا الشأن.

فيما أقرت العمومية انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم في مجلس الإدارة للدورة القادمة، وهم: خليفة الحمادي، بن غ. فتحي، ضاحي المنصوري، كلار جورج، محمد الفردان، درويش الكتبي، وعبد الوهاب الحلبي.

ووافقت الجمعية العمومية أيضاً على التصريح لأعضاء مجلس الإدارة للمشاركة في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، وأن يتاجروا لحسابهم أو لحساب غيرهم في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة. كما وافقت على تعيين شركة «مزارز» لتدقيق ميزانية عام 2020 وتحديد أتعابها بمبلغ 636 ألف درهم.

وصادقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن عام 2019، وميزانية وحساب الأرباح والخسائر للعام الماضي، كما قامت بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام ذاته.