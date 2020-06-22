تعرف على سعر الدولار في تعاملات اليوم الاثنين

يواصل سعر الدولار استقراره في تعاملات اليوم الاثنين، مقابل الجنيه في التعامل الرسمي داخل البنوك، حيث سجل سعر صرف البنك المركزي المصري بشراء 16.16 جنيه حيث وصل سعر البيع إلى 16.24 جنيه.
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
تمكن من أن يسجل في هذا البنك حوالي 16.12 جنيه للشراء، كما يصل أيضا مبلغ البيع في آواخر التحديثات إلى حوالي 16.22 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
تمكن من أن يسجل في هذا البنك حوالي 16.11 جنيه للشراء، كما يصل أيضا مبلغ البيع في آواخر التحديثات إلى حوالي 16.21 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في مصر فى بنك مصر
تمكن من أن يسجل في هذا البنك حوالي 16.11 جنيه للشراء، كما يصل أيضا مبلغ البيع في آواخر التحديثات إلى حوالي 16.21 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
تمكن من أن يسجل في هذا البنك حوالي 16.13 جنيه للشراء، كما يصل أيضا مبلغ البيع في آواخر التحديثات إلى حوالي 16.23 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
تمكن من أن يسجل في هذا البنك حوالي 16.13 جنيه للشراء، كما يصل أيضا مبلغ البيع في آواخر التحديثات إلى حوالي 16.23 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
تمكن من أن يسجل في هذا البنك حوالي 16.13 جنيه للشراء، كما يصل أيضا مبلغ البيع في آواخر التحديثات إلى حوالي 16.23 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
تمكن من أن يسجل في هذا البنك حوالي 16.12 جنيه للشراء، كما يصل أيضا مبلغ البيع في آواخر التحديثات إلى حوالي 16.22 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك عودة
تمكن من أن يسجل في هذا البنك حوالي 16.13 جنيه للشراء، كما يصل أيضا مبلغ البيع في آواخر التحديثات إلى حوالي 16.23 جنيه للبيع.
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