شكرا لقرائتكم خبر عن القومي للإدارة بالتعاون مع مؤسسة فولبرايت يعقدان جلسة تعريفية عبر الفيديو كونفرنس غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المعهد القومي للإدارة والذراع التدريبي لوزارةالتخطيط والتنمية الاقتصادية غدًا جلسة تعريفية عبر الفيديو كونفرنس بالتعاون مع مؤسسة فولبرايت.

وأوضحت د.شريفه شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة أن الجلسة ستتضمن عرضًا موجزًا لدور المعهد القومي للإدارة فيما يتعلق بتنمية وتطوير القدرات البشرية وماقدمه المعهد من برامج تدريبية لتأهيل الكوادر البشرية في ضوء اتجاه الدولة وتركيزها علي بناء الانسان المصري والاستثمار في العنصر البشري.

وتابعت شريف أن الجلسة ستتضمن كذلك التعريف بمؤسسة فولبرايت وماتقدمه من منح ومنها المنح المتعلقة بدراسة الماجستير في مختلف المجالات وكذا زماله همفري Humphrey.

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وأضافت شريفة شريف أن الجلسة تأتي في إطار التعاون التاريخي بين المعهد ومؤسسة فولبرايت وحرصًا من المعهد، وفي إطار النهج الذي يتبعه المعهد في التوسع في عقد الشراكات التدريبية مع أرقى المعاهد والمؤسسات الإقليمية والدولية.

جدير بالذكر أن مؤسسة فولبرايت تم تأسيسها علي يد السيناتور الأمريكي وليام فولبرايت عام 1946 ، ويعتبر أحد أكثر المنح الدراسية شهرة في العالم. ويوفر برنامج منح فولبرايت 8000 منحة سنوياً ويعمل في أكثر من 160 دولة حول العالم حيث يقدم برنامج فولبرايت منح ممولة بالكامل لدرجة الماجستير لخريجي الجامعات، للدراسة في الولايات المتحدة في المجالات كافة.