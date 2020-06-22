الاقتصاد

تنفيذ محطة معالجة ثلاثية بحاجر الوقف محافظة قنا بتكلفة 70 مليون جنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل شركات المقاولات العامة التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام تنفيذ العديد من المرافق الحيوية خاصة محطات مياه الشرب والصرف الصحى وشبكاتها لخدمة ملايين المواطنين فى مختلف المحافظات.

وكشف المهندس ناجي علوان، مساعد العضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذ ورئيس قطاع المرافق بشركة العبد العامة لمقاولات، أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع محطة المعالجة الثلاثية بمنطقة حاجر الوقف بمحافظة قنا، وذلك بطاقة 5 آلاف متر متر مكعب يوميا لخدمة أهالي المنطقة.

أضاف ناجى علوان لـ"الخليج 365" أن المشروع تكلف نحو 70 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء منه بنسبة 100%، موضحا أن الشركة حريصة على ننفيذ كافة المشروعات فى وقتها على الرغم من أزمة فيروس .

أوضح علوان، إننا نأخذ حذرنا تمام ونواصل العمل لإنجاز المشروعات لخدمة المواطنين وذلك وفق توجيهات المهندس على الصاوى رئيس مجلس الادارة وبناء على التكليفات الواردة من المهندس هشام أبو العطا رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير.

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أوضح أن من أبرز المشروعات التى تواصل الشركة العمل فيها ،مشروع  محطة معالجة الصرف الصحي بالأشراف البحرية طاقة 30000 متر مكعب في اليوم كمرحله أولي وتصل الي 40000 متر مكعب يوميا في مرحلة التوسعات ، مشيرا الى ان المحطة بتكلفه اجماليه 300 مليون جنيه وتخدم قري شمال مركز قنا وعددها 7 قري وتخدم 300000 نسمه.

وأوضح أن المشروع الاخر المهم الذى يجرى تنفيذه؛ هو مشروع صرف صحي قرية القناوية بتكلفه اجماليه 60 مليون جنيه ، موضحا ان أجمالي حجم العمل يبلغ 360 مليون.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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