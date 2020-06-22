شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس العالمى للسياحة والسفر يصنف مصر كوجهة آمنة وصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا يرصد آراء المؤسسات العالمية وإشادتها بكفاءة أداء الدولة المصرية. وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن المجلس العالمي للسياحة والسفر يصنف مصر كوجهة آمنة وصحية، وذلك بعد مراجعة بروتوكولات الصحة العامة والنظافة الصحية بالبلاد، في ظل الاستعدادات لبدء استقبال السياح الأجانب، ووافق مجلس السياحة العالمي على تنظيم مصر لاستئناف السياحة إلى مصر وعرض على البلاد ختم السفر الآمن، مشيرة إلى تهنئة رئيسة المجلس الدولي للسياحة والسفر، لمصر علي اتساق الضوابط المصرية مع البروتوكولات الصادرة عن المجلس، ومنح مصر خاتم السفر الآمن. Advertisements والجدير بالذكر الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أشارت إلى تصريح صندوق النقد الدولى بأن مصر حققت تحولًا ملحوظًا قبل صدمة وباء كورونا، ونفذت برنامجًا ناجحًا للإصلاح الاقتصادى، وقد أثبتت سياسات ذلك البرنامج الاقتصادى الإصلاحى خاصة الإصلاحات النقدية والمالية المتبعة صحة رؤية الدولة المصرية فى هذا الشأن، وهو ما ساهم فى تحقيق خفض كبير فى معدلات التضخم السنوية، وتكوين احتياطيات دولية من النقد الأجنبى كبيرة ومطمئنة، وزيادة صلابة وقوة القطاع المالى والمصرفى، وتحقيق تحسن كبير فى مؤشرات المالية والمديونية وأهمها تحقيق فائض اولى بالموزازنة العامة قدره 2% من الناتج المحلى وخفض معدلات المديونية لتصل الى 90% من الناتج المحلى فى يونيو 2019.

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