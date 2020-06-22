أسهم أوروبا تتراجع والمخاوف من موجة جديدة للفيروس تسيطر على المستثمرين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين إذ ينتاب القلق المستثمرين الذين كانوا يأملون في تعاف اقتصادي سريع من الأزمة في ظل مؤشرات على حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في ألمانيا ودول أخرى. وتراجع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية واحدا بالمئة بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش، فيما قادت قطاعات السفر والترفيه والنفط والغاز والبنوك الخسائر. وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن زيادة قياسية في الإصابات عالميا أمس الأحد. Advertisements وهوى سهم وايركارد التي نالت منها فضيحة 43.9 بالمئة إذ قالت الشركة إن ربع أصولها البالغ إجمالا 1.9 مليار يورو (2.13 مليار دولار) التي لم تتمكن إرنست أند يونج التي تقوم بالتدقيق المحاسبي من احتسابها غير موجودة على الأرجح وسحبت توقعاتها للأرباح. وخسرت أسهم الشركة 72 بالمئة من قيمتها السوقية على مدى الأسبوع الفائت. وانخفض سهم لوفتهانزا 6.7 بالمئة في ظل مواجهة بين أكبر مساهمي الشركة والحكومة الألمانية بشأن شروط إنقاذ مالي بقيمة تسعة مليارات يورو.

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