شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الأمريكي لأول مرة في خمسة جلسات أمام الين الياباني في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ووسط تقييم المستثمرين لاحتمالية تفشي موجة ثانية من فيروس كورونا مع ارتفاع عدد حالات الإصابات الجديدة.

في تمام الساعة 05:51 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.01% إلى مستويات 106.89 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 106.88 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 106.94، بينما حقق الأدنى له عند 106.75، مع العلم، أن الزوج اسهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم الزوج تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 106.87.

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هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر شيكاغو لأنشطة الأعمال لشهر أيار/مايو وذلك قبل الكشف عن بيانات سوق الإسكان أيضا للشهر الماضي مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد تعكس تراجع بنسبة 2.3% إلى نحو 4.15 مليون منزل مقابل تراجع بنسبة 17.8% عند نحو 4.33 مليون منزل في القراءة السابقة لشهر نيسان/أبريل الماضي.

بخلاف ذلك، فقد أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الأحد عن أكبر زيادة في عدد الإصابات بالفيروس التاجي في يوم واحد، حيث بلغ عدد الحالات الجديدة 183 ألف حالة مصابة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة السابقة، وذلك مع تسجيل البرازيل 54,771 حالة وبفارق 18,154 حالة عن الولايات المتحدة التي جاءت في المرتبة الثانية من حديث عدد الإصابات الجديدة بواقع 36,617 حالة.

وسجلت الهند أكثر من 15.4 ألف حالة جديدة مصابة بالفيروس التاجي في يوم واحد، وأرجى خبراء الصحة ذلك الارتفاع في عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا لكون يمكن أن يرجع لعدة عوامل بما في ذلك أنه تم عمل اختبارات أكثر وكذلك انتشار أوسع نطاقاً للعدوى، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 8.71 مليون ولقي 461,715 شخص مصرعهم في 216 دولة.