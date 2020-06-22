الاقتصاد

"الأندلس العقارية" تفتح جميع المجمعات والمراكز التجارية التابعة لها

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعادت شركة الأندلس العقارية فتح جميع المجمعات والمراكز التجارية ‏العائدة لها ولشركاتها التابعة والشقيقة من جديد وذلك بشكل كامل.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول"، إن فتح المجمعات يكون وفقا لمواقيت العمل الطبيعية، مع عودة ‏جميع الأنشطة التجارية داخلها، بما في ذلك صالونات التجميل والمراكز الترفيهية ودور السينما وغيرها من الأنشطة التي سبق أن تم تعليقها حفاظا على السلامة العامة.

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وأكدت الشركة  التقيد بكل ما تضمنه البيان الحكومي بشأن عودة الحياة لطبيعتها، بما في ذلك ‏الالتزام الكامل ‏بتطبيق جميع البروتوكولات الوقائية المعتمدة.

وأعلنت وزراة الداخلية ،  السماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية، مع رفع منع التجول بدءاً من أمس الأحد.

وكانت  الأندلس العقارية قد حققت صافي أرباح بلغ 12.2 مليون ريال بالربع الأول من العام الحالي مقابل أرباح بلغت 20.3 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 019، و بنسبة تراجع 39.6%.

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