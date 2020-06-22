"فولكسفاجن" تستدعى 1220 سيارة في الصين لمخاطر تتعلق بالسلامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة فولكسفاجن للسيارات استدعاء 1220 سيارة مستوردة فى السوق الصينية بسبب مخاوف من تسرب الزيت من علبة التروس، وذكرت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق (أعلى هيئة لمراقبة الجودة) –في بيان اليوم- أن الاستدعاء، الذي من المقرر أن يبدأ أول يوليو القادم، يشمل 600 سيارة مستوردة من طراز طوارق فئة "إس يو في" صنعت خلال الفترة بين 19 سبتمبر و 9 أكتوبر عام 2019، و620 سيارة مستوردة من طراز "أودي كيو 8" وسيارات سيدان من طراز "إيه 8 إل" صنعت خلال الفترة بين 19 سبتمبر و 9 ديسمبر 2019. وأوضحت المصلحة أنه تم لحام أنابيب علبة التروس الخاصة بالسيارات المتأثرة بشكل غير صحيح، ما يزيد احتمالية التسبب في تسرب زيت علبة التروس، ما يعزز خطر وقوع الحوادث والإصابات لركاب السيارات ومستخدمي الطرق الآخرين.

ومن المقرر فحص السيارات المتأثرة واستبدال الأجزاء المعيبة بشكل مجاني.



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