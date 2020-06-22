شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الوطنية الدولية تقر توزيعات الأسهم المجانية عن عام 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أقرت الجمعية العمومية لشركة الوطنية الدولية القابضة، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم أصلي بإجمالي 10.844 مليون سهم.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة الكويت المالية، أنه تم اعتماد النتائج المالية عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019، بجانب اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن النشاط.

ووافقت العمومية على تفويض مجلس الإدارة لإبرام جميع الاتفاقيات اللازمة مع البنوك والمؤسسات المالية والمحلية والأجنبية لتمويل عمليات الشركة.

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وأوضحت الشركة أنه تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة أيضاً لشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقاً للقانون.

وسيرتفع رأس مال "الوطنية الدولية" عقب اعتماد الزيادة من 21.68 مليون دينار إلى 22.77 مليون دينار، من خلال إصدار أسهم جديدة بقيمة 1.08 مليون دينار.

بينما تم تأجيل العمومية غير العادية للشركة إلى يوم الأحد 28 يونيو الحالي، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للانعقاد.

وكانت أرباح الشركة تراجعت بنسبة 14% خلال 2019 إلى 1.97 مليون دينار، مقابل أرباح عام 2018 والبالغة 2.3 مليون دينار.