شكرا لقرائتكم خبر عن لازوردي للمجوهرات تعيد فتح جميع معارض البيع بالتجزئة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة لازوردي للمجوهرات عن إعادة فتح جميع معارض البيع بالتجزئة الخاصة بالمملكة وفقاً لساعات العمل المعتادة قبل الإغلاق المؤقت للأنشطة الاقتصادية وفرض حظر التجول.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول"، إن إدارة الشركة تواصل متابعة ودراسة الأثر المالي الناتج عن جميع المستجدات المتعلقة بهذا الشأن، مبينة أنه يتعذر على الشركة حالياً تحديد حجم الأثر المالي.

وأشارت إلى أن معارض البيع بالتجزئة سيتم تشغيلها مع الالتزام بكافة اللوائح الإرشادية والتوجيهات الحكومية المتعلقة بممارسات الصحة والسلامة العامة.

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وأوضحت، أنها تشمل فرض حدود على عدد العملاء داخل المعرض مع فرض استخدام أدوات الوقاية الشخصية بين جميع العاملين بكافة معارض البيع بالتجزئة التابعة طوال فترة التشغيل.

وبالإضافة إلى ذلك فحص درجة الحرارة واستخدام أقنعة الوجه الطبية وتعقيم اليدين وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني باستخدام بطاقات الائتمان الدائنة وبطاقات الصراف الآلي المدينة مدى.

وأعلنت وزراة الداخلية السعودية، السماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية، مع رفع منع التجول بدءاً من يوم الأحد.

وأعلنت الشركة في وقت سابق عن إعادة فتح جزئي لمعارضها للبيع بالتجزئة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية باستثناء مكة المكرمة لمدة أسبوعين تبدأ من 29 أبريل الماضي حتى 13 مايو 2020.