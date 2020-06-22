شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يسجل الهدف الرئيسي- تحليل - 22-6-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الزوج بتداولات يوم الجمعة من الوصول نحو الهدف الرئيسي المتمركز عند 119.30 ليشكل ذلك امتداد لدعم مهم كما هو موضح بالرسم المرفق, يعتمد السيناريو القادم على قوة هذا الدعم لنتوقع بثباته بدء تشكيل السعر لارتداد تصحيحي صاعد قد يدفع به للوصول نحو 120.60 و 121.40 على التوالي.

أما استمرار تعرض السعر للضغوط السلبية وتسلله دون الدعم الحالي, فإن ذلك سيمكنه من مواصلة الهبوط وليستهدف بذلك المزيد من المستويات السلبية التي تبدأ من 118.20 و 116.65 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 119.25 و 120.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم