شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يحاول اختبار الدعم الإضافي-تحليل - 22-6-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استئناف سعر الزوج بتداولات يوم الجمعة المحاولات السلبية متأثرا بسلبية مؤشر ستوكاستيك المتمركز ضمن مستوى تشبع البيع مسجلا بذلك مستوى 131.75, نذكر بأن التذبذب السلبي دون مستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي والمستقر عند 133.60 يؤكد الاستمرارية السلبية لنبقى بانتظار وصوله قريبا للدعم الإضافي المستقر الممتد نحو 131.00 ومن ثم لنراقب تصرفه نظرا لأهمية هذا الحاجز بتحديد أهداف الفترة القادمة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 133.05 و 131.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط