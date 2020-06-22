شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يستسلم لسلبية المؤشرات الرئيسية– تحليل - 22-6-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

لا يزال سعر البلاتين متأثرا بسلبية المؤشرات الرئيسية بالرغم من تمركزه المتكرر فوق الدعم المحوري الممتد نحو 676.00 ليعيق ذلك المحاولات الصاعدة وليجبره على تشكيل تذبذب جانبي جديد باستقراره عند 820.00.

لن يتمكن السعر من استئناف المحاولات الصاعدة ما لم يتم اختراق مستوى 870.00 وليزيد ذلك من فرص تشكيله لزحف سلبي جديد ليزيد ذلك من فرص اختباره للدعم المحوري المذكور سابقا قبل تسجيله لأي هدف إيجابي جديد خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 840.00 و 767.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت