شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يستسلم لسلبية المتوسط– تحليل -22-6-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير حتى هذه اللحظة على فرص تشكيل سعر النحاس لتداولات سلبية مستسلما بذلك لثبات المتوسط المتحرك 55 قرب الحاجز المتمركز عند 2.6200, ما سبق يدعونا لانتظار تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي وليمكنه ذلك من تسجيل الأهداف السلبية المستقرة عند 2.5000 و 2.4530 على التوالي.

نكرر التنويه إلى أن نجاح السعر باختراق الحاجز فإن ذلك سيعيده للمسار التصحيحي الصاعد ليواصل بذلك محاولات تسجيل الأهداف الإيجابية والتي تتمركز حول 2.7100 و 2.8080 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.6200 و 2.4530

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز