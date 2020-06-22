شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يفقد العزم – تحليل - 22-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات جانبية ويستمر بالتحرك حول المتوسط المتحرك 50، وطالما أن السعر دون 0.9541، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة للفترة القادمة، يدعمها وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في الشراء من جديد، بانتظار استئناف التداولات السلبية التي تستهدف زيارة مستوى 0.9456 كمحطة رئيسية أولى.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9430 والمقاومة 0.9560
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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