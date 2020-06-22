شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينخفض بهدوء – تحليل - 22-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات سلبية في الجلسات الماضية ليستقر دون المتوسط المتحرك 50، بانتظار مزيد من الانخفاض لزيارة مستوى 0.6700 الذي يمثّل هدفنا السلبي التالي، معتمدين على الكسر الذي تحقق مؤخراً لدعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق مستويات 0.6910 ثم 0.6940 سيوقف السيناريو السلبي المقترح ويقود السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6780 والمقاومة 0.6910
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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