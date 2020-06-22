شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت ضمن قناة لحظية صاعدة – تحليل - 22-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر عقود خام برنت بالارتفاع، منتظماً داخل القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر بالصورة، حيث ارتكز على دعمها مؤخراً، بانتظار استنئاف الاتجاه الصاعد الذي تبدأ أهدافه بتخطي مستوى 43.38 لفتح الطريق أمام التوجه نحو 45.50 كمحطة رئيسية تالية.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن كسر 41.40 سيجبر السعر على التحول نحو الانخفاض وتحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 40.50 وتمتد إلى 37.86.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 41.00 والمقاومة 44.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد