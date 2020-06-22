شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينتظر الاختراق – تحليل - 22-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر النفط قرب مستوى 40.41 دون أن يتمكّن من اختراقه حتى الآن، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، بانتظار تجاوز المستوى المذكور لتأكيد امتداد الموجة الصاعدة نحو 43.05.
لذلك، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً للفترة القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 38.00 سيسبب تحوّلاً في المسار اللحظي للانخفاض وزيارة مناطق تبدأ عند 36.10 وتمتد إلى 32.40 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 38.50 والمقاومة 42.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر النفط ينتظر الاختراق – تحليل - 22-06-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.