شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينتظر الاختراق – تحليل - 22-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر النفط قرب مستوى 40.41 دون أن يتمكّن من اختراقه حتى الآن، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، بانتظار تجاوز المستوى المذكور لتأكيد امتداد الموجة الصاعدة نحو 43.05.

لذلك، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً للفترة القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 38.00 سيسبب تحوّلاً في المسار اللحظي للانخفاض وزيارة مناطق تبدأ عند 36.10 وتمتد إلى 32.40 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 38.50 والمقاومة 42.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد