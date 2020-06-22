شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تلامس الهدف الأول – تحليل - 22-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الفضة بملامسة هدفنا الأول المنتظر عند 18.00 ويجد مقاومة قوية هناك، حيث يمثّل نقطة التقاء مقاومة القناة اللحظية الهابطة مع الدعم المكسور سابقاً للقناة الرئيسية الصاعدة، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يكفي لدفع السعر لتخطي هذا الحاجز والاندفاع نحو 18.93 الذي يمثّل محطّتنا الرئيسية التالية.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن كسر 17.50 سيضغط على السعر لتحقيق انخفاض مؤقت يستهدف زيارة مستوى 16.80 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.50 والمقاومة 18.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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