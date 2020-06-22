شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقترب من الهدف – تحليل - 22-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم افتتح سعر الذهب تداولات اليوم بارتفاع قوي ليقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 1765.00، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، بانتظار اختراق هذا المستوى لفتح الطريق أمام التوجه نحو مناطق 1840.00 كمحطة رئيسية تالية.

وبالتالي، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الإجمالي الصاعد الذي يحصل على دعم جيد من المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن كسر 1725.00 سيضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف اختبار أرضية الدعم المحورية 1691.90 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1737.00 والمقاومة 1775.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد