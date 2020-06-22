صناعات (NIND) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 22-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأحد بدون اي تغيير مقارنة بإغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 165 فلس، مخترقا بذلك خط الاتجاه الصاعد متوسط الأجل، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما تعكس المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد إمكانية انخفاض السهم لمستويات اقل قد تصل الى 150 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 180 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 160 بينما مستوى المقاومة هو 166 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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