شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الطاقة (ENERGYH) يتراجع مرة أخرى -تحليل صباحي- 22-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة أخرى ليغلق عند مستوى 16٫20 فلس امس الأحد أولى جلسات الأسبوع الحالي، لينزلق بذلك اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما نتوقع معه استمرار الانخفاض الحالي لمستويات قد تصل الى 14 فلس كمستوى أول وذلك خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 19 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 16.0 بينما مستوى المقاومة هو 16.6 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط