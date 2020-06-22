شكرا لقرائتكم خبر عن الخصوصية (SPEC) يتجاوز مقاومة محورية -تحليل صباحي- 22-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال تداولات امس الأحد، حيث اغلق عند مستوى 68٫50 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كميات التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، متجاوزا مستوى مقاومته السابق عند 65 فلس، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة شراء، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة التالي عند 77 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 65 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 67.0 بينما مستوى المقاومة هو 69.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد