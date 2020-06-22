شكرا لقرائتكم خبر عن أولى تكافل (FTI) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 22-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم بقوة لأسفل لينهي تداولات امس الأحد اولى جلسات الأسبوع الحالي عند مستوى 41٫50 فلس، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 32 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 50 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 39.8 بينما مستوى المقاومة هو 44.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط