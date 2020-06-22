شكرا لقرائتكم خبر عن أسيكو (ACICO) يواجه خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 22-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 109 فلس، مقتربا بذلك من الحد العلوي للقناة الهابطة طويلة الأجل، والذي يشكل مقاومة قوية قد تضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 100 فلس كمستوى أول ثم 80 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 117 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 105 بينما مستوى المقاومة هو 110 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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