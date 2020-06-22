شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الإسلامية القطرية للتأمين (QISI) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 22-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من عمليات جني الأرباح حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 6٫289 ريال، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما انزلق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 6 ريال مرة اخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 6٫50 ريال.

Advertisements

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6.13 ريال وبين مستوى المقاومة هو 6.36 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط