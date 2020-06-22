شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف قطر الإسلامي (QIBK) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 22-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لينهي تداولات امس الأحد عند مستوى 16٫25 ريال، مقتربا من مستوى المقاومة الحالي عند 16٫50 ريال، وهو ما دفعه لأسفل مكون نموذج "Bearish Harami” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 15٫70 ريال ثم 15 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 16٫7 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 16.15 ريال وبين مستوى المقاومة هو 16.31 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط