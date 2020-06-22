شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (DBIS) يحلق لأعلى -تحليل صباحي- 22-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حلق السهم لأعلى ليغلق عند مستوى 1٫219 ريال كما اشرنا في تقريرنا السابق، مسجلا بذلك أعلى مستوى يصل اليه السهم منذ شهر سبتمبر 2018، ونتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستويات أعلى قد تصل الى 1٫30 ريال، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 1٫15 ريال.

Advertisements

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.19 وبين مستوى المقاومة هو 1.29 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد