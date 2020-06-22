شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الريان (MARK) يخسر مكاسب الخميس -تحليل صباحي- 22-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 3٫899 ريال، وذلك على خلفية اقترابه من مستوى المقاومة الحالي عند 3٫93 ريال، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول مقارنة بإغلاقه السابق، كما نلاحظ ظهور انحراف سلبي على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 3٫80 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3٫97 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.89 ريال وبين مستوى المقاومة هو 3.91 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط