شكرا لقرائتكم خبر عن فودافون قطر (VFQS) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 22-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لينهي تداولات امس الأحد في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 1٫087 ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة بسبب ملامسته لمتوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 1٫02 ريال، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 1٫15 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.07 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.10 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط