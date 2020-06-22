شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار الفضة من الأدنى لها في ستة أسابيع مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في خمسة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة في ستة جلسات من الأدنى لها منذ 15 أيار/مايو، موضحة الأعلى لها منذ 11 من حزيران/يونيو وسط ارتداد مؤشر الدولار من الأعلى له منذ الثاني من هذا الشهر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي ووسط القلق من تفشي موجة ثانية من فيروس كورونا مع تزايد حالات الإصابات الجديدة.

في تمام الساعة 05:42 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم تموز/يوليو المقبل 1.11% لتتداول حالياً عند 18.28$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 18.08$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 18.02$ للأوتصة وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.14% إلى 97.47 مقارنة بالافتتاحية عند 97.61.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر شيكاغو لأنشطة الأعمال لشهر أيار/مايو وذلك قبل الكشف عن بيانات سوق الإسكان أيضا للشهر الماضي مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد تعكس تراجع بنسبة 2.3% إلى نحو 4.15 مليون منزل مقابل تراجع بنسبة 17.8% عند نحو 4.33 مليون منزل في القراءة السابقة لشهر نيسان/أبريل الماضي.

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بخلاف ذلك، فقد أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الأحد عن أكبر زيادة في عدد الإصابات بالفيروس التاجي في يوم واحد، حيث بلغ عدد الحالات الجديدة 183 ألف حالة مصابة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة السابقة، وذلك مع تسجيل البرازيل 54,771 حالة وبفارق 18,154 حالة عن الولايات المتحدة التي جاءت في المرتبة الثانية من حديث عدد الإصابات الجديدة بواقع 36,617 حالة.

وسجلت الهند أكثر من 15.4 ألف حالة جديدة مصابة بالفيروس التاجي في يوم واحد، وأرجى خبراء الصحة ذلك الارتفاع في عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا لكون يمكن أن يرجع لعدة عوامل بما في ذلك أنه تم عمل اختبارات أكثر وكذلك انتشار أوسع نطاقاً للعدوى، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 8.71 مليون ولقي 461,715 شخص مصرعهم في 216 دولة.

وفي سياق أخر، تتطلع الأسواق بعد غد الأربعاء لكشف عن صندوق النقد الدولي عن أخر توقعاته حيال الاقتصاد العالمي، ويأتي ذلك بعد أن تابعنا الأسبوع الماضي أفادت كبيرة الاقتصاديين في الصندوق جيتا جوبيناث بأنه "من المتوقع أن يظهر تحديث التوقعات الاقتصادية لهذا الشهر معدلات نمو سلبية أسوء مما كان مقدراً من قبل"، موضحة آنذاك أن الأزمة الحالية التي أطلق عليها "الإغلاق العظيم"، "لا تشبه أي شيء شهده العالم من قبل".