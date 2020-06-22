شكرا لقرائتكم خبر عن ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأدنى لها في ثلاثة أسابيع أمام الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها من الأدنى لها منذ الثالث من حزيران/يونيو الجاري أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ووسط القلق من تفشي موجة ثانية من فيروس كورونا مع ارتفاع عدد حالات الإصابات الجديدة.

في تمام الساعة 05:26 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.10% إلى مستويات 1.1203، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1192 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1205، بينما حقق الأدنى له في ثلاثة أسابيع عند 1.1169، مع العلم، أن الزوج اسهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم الزوج تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 1.1178.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن التقرير الشهري للبنك المركزي الألماني، ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة الأولية لمؤشر ثقة المستهلكين لاقتصاديات منطقة اليورو ككل للشهر الجاري والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 15 مقابل 19 في القراءة السابقة لشهر أيار/مايو الماضي.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر شيكاغو لأنشطة الأعمال لشهر أيار/مايو وذلك قبل الكشف عن بيانات سوق الإسكان أيضا للشهر الماضي مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد تعكس تراجع بنسبة 2.3% إلى نحو 4.15 مليون منزل مقابل تراجع بنسبة 17.8% عند نحو 4.33 مليون منزل في القراءة السابقة لشهر نيسان/أبريل الماضي.

بخلاف ذلك، فقد أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الأحد عن أكبر زيادة في عدد الإصابات بالفيروس التاجي في يوم واحد، حيث بلغ عدد الحالات الجديدة 183 ألف حالة مصابة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة السابقة، وذلك مع تسجيل البرازيل 54,771 حالة وبفارق 18,154 حالة عن الولايات المتحدة التي جاءت في المرتبة الثانية من حديث عدد الإصابات الجديدة بواقع 36,617 حالة.

وسجلت الهند أكثر من 15.4 ألف حالة جديدة مصابة بالفيروس التاجي في يوم واحد، وأرجى خبراء الصحة ذلك الارتفاع في عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا لكون يمكن أن يرجع لعدة عوامل بما في ذلك أنه تم عمل اختبارات أكثر وكذلك انتشار أوسع نطاقاً للعدوى، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 8.71 مليون ولقي 461,715 شخص مصرعهم في 216 دولة.