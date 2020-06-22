شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار البلاتينيوم لأول مرة في أربعة جلسات مع ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الاعلى له في ثلاثة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاتينيوم خلال الجلسة الآسيوية وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في خمسة جلسات موضحاً ارتداده من الأعلى له منذ الثاني من حزيران/يونيو الجاري وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي ووسط القلق من تفشي موجة ثانية من فيروس كورونا مع ارتفاع عدد حالات الإصابات الجديدة.

في تمام الساعة 05:18 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 1.29% لتتداول حالياً عند 818.42$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 808.00$ للأونصة، مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 814.77$ للأوتصة، وذلك مع انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.14% إلى 97.47 مقارنة بالافتتاحية عند 97.61.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات سوق الإسكان لشهر أيار/مايو مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد تعكس تراجع بنسبة 2.3% إلى نحو 4.15 مليون منزل مقابل تراجع بنسبة 17.8% عند نحو 4.33 مليون منزل في القراءة السابقة لشهر نيسان/أبريل الماضي.

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بخلاف ذلك، فقد أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الأحد عن أكبر زيادة في عدد الإصابات بالفيروس التاجي في يوم واحد، حيث بلغ عدد الحالات الجديدة 183 ألف حالة مصابة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة السابقة، وذلك مع تسجيل البرازيل 54,771 حالة وبفارق 18,154 حالة عن الولايات المتحدة التي جاءت في المرتبة الثانية من حديث عدد الإصابات الجديدة بواقع 36,617 حالة.

وسجلت الهند أكثر من 15.4 ألف حالة جديدة مصابة بالفيروس التاجي في يوم واحد، وأرجى خبراء الصحة ذلك الارتفاع في عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا لكون يمكن أن يرجع لعدة عوامل بما في ذلك أنه تم عمل اختبارات أكثر وكذلك انتشار أوسع نطاقاً للعدوى، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 8.71 مليون ولقي 461,715 شخص مصرعهم في 216 دولة.

وفي سياق أخر، تتطلع الأسواق بعد غد الأربعاء لكشف عن صندوق النقد الدولي عن أخر توقعاته حيال الاقتصاد العالمي، ويأتي ذلك بعد أن تابعنا الأسبوع الماضي أفادت كبيرة الاقتصاديين في الصندوق جيتا جوبيناث بأنه "من المتوقع أن يظهر تحديث التوقعات الاقتصادية لهذا الشهر معدلات نمو سلبية أسوء مما كان مقدراً من قبل"، موضحة آنذاك أن الأزمة الحالية التي أطلق عليها "الإغلاق العظيم"، "لا تشبه أي شيء شهده العالم من قبل".