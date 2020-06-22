تعرف على سعر وموعد طرح الإراضي "المميزة والأكثر تميزًا "بوزارة الإسكان بالمدن الجديدة

تستعد وزارة الإسكان، لطرح أكبر قرعة أراضي جديدة، بعدد من المدن الجديدة ، خلال أيام، والتي ستشمل قرعة أراضي مميزة وأكثر تميزا، في أكثر من مدينة جديدة منها القاهرة الجديدة، وحدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، ومدن أخرى.
وأكدت مصادر لـ"اليوم السابع" أن الطرح الجديد سيكون عبارة عن أراضى سكنية عمارات وفيلات، والحجز سيكون إلكترونى بنظام أسبقية الحجز، لافتة إلى أن أسعار الأراضى ستكون قريبة من الأسعار السابقة في القرعة الأخيرة.
وأوضحت المصادر، أن وزارة الإسكان، تسعى للقضاء على ظاهرة المتاجرة بالأراضى، وظاهرة السمسرة التى ساهمت فى ارتفاع أسعار الأراضى والوحدات السكنية بشكل كبير، وذلك من خلال العمل على طرح أكثر من قرعة تتضمن أراضى ووحدات سكنية، وخلافة.
وأكدت المصادر، أن خطة الوزارة تشمل طرح عدد ضخم من قطع الأراضى، والوحدات السكنية، موضحاً أن وزارة الإسكان مستمرة، من خلال الهيئة فى سياسة طرح الأراضى، للمواطنين والمستثمرين، لتحقيق عدة أهداف، أولها تنفيذ رغبة المصريين فى التملك، وتوفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، وكذا توفير أكبر عدد ممكن من الوحدات، عبر البناء على هذه الأراضى من خلال المواطنين والمستثمرين، وتحقيق التنمية المطلوبة، وزيادة الرقعة العمرانية، إضافة إلى محاربة المتاجرة بالأراضى والسمسرة.
سعر الأراضي بقرعة 2019
أسعار الأراضى المميزة
مدينة برج العرب الاسعار تبدأ من 1835 جنيها للمتر
سوهاج الجديدة 1720 جنيها للمتر
السادات 1265 جنيها للمتر
العاشر من رمضان 1750 جنيها للمتر
اكتوبر 3285 جنيها للمتر
اسوان الجديدة 1205 جنيهات للمتر
مدينة بدر 2690 جنيها للمتر
اسيوط الجديدة 1350 جنيها للمتر
قنا الجديدة 1345 جنيها للمتر
طيبة الجديدة 1265 جنيها للمتر
مدينة غرب قنا 1715 جنيها للمتر
مدينة غرب أسيوط 1980 جنيها للمتر
مدينة الفيوم الجديدة 1560 جنيها للمتر
سعر المتر فى الأراضى الأكثر تميزا
القاهرة الجديدة 6095 جنيها وحتى 6400 جنيه للمتر
الشروق يبدأ من 4640 و5335 و6805 و7425 جنيها للمتر
دمياط الجديدة 5415 جنيها للمتر
العبور تبدأ من 2120 وحتى 4070 جنيها للمتر
مدينة أسوان الجديدة 1770 جنيها للمتر
مدينة بدر 2815 جنيها للمتر
اكتوبر 4660 جنيها للمتر
الشيخ زايد 4645 و6495 جنيها للمتر
مدينة بنى سويف الجديدة 1920 جنيها للمتر
برج العرب الجديدة 1990 جنيها للمتر
العاشر من رمضان 2070 جنيها للمتر
سوهاج الجديدة 1775 جنيها للمتر
مايو 2890 جنيها للمتر
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