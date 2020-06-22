تعرف على سعر وموعد طرح الإراضي "المميزة والأكثر تميزًا "بوزارة الإسكان بالمدن الجديدة

تستعد وزارة الإسكان، لطرح أكبر قرعة أراضي جديدة، بعدد من المدن الجديدة ، خلال أيام، والتي ستشمل قرعة أراضي مميزة وأكثر تميزا، في أكثر من مدينة جديدة منها القاهرة الجديدة، وحدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، ومدن أخرى.

وأكدت مصادر لـ"اليوم السابع" أن الطرح الجديد سيكون عبارة عن أراضى سكنية عمارات وفيلات، والحجز سيكون إلكترونى بنظام أسبقية الحجز، لافتة إلى أن أسعار الأراضى ستكون قريبة من الأسعار السابقة في القرعة الأخيرة.

وأوضحت المصادر، أن وزارة الإسكان، تسعى للقضاء على ظاهرة المتاجرة بالأراضى، وظاهرة السمسرة التى ساهمت فى ارتفاع أسعار الأراضى والوحدات السكنية بشكل كبير، وذلك من خلال العمل على طرح أكثر من قرعة تتضمن أراضى ووحدات سكنية، وخلافة.

وأكدت المصادر، أن خطة الوزارة تشمل طرح عدد ضخم من قطع الأراضى، والوحدات السكنية، موضحاً أن وزارة الإسكان مستمرة، من خلال الهيئة فى سياسة طرح الأراضى، للمواطنين والمستثمرين، لتحقيق عدة أهداف، أولها تنفيذ رغبة المصريين فى التملك، وتوفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، وكذا توفير أكبر عدد ممكن من الوحدات، عبر البناء على هذه الأراضى من خلال المواطنين والمستثمرين، وتحقيق التنمية المطلوبة، وزيادة الرقعة العمرانية، إضافة إلى محاربة المتاجرة بالأراضى والسمسرة.

سعر الأراضي بقرعة 2019

أسعار الأراضى المميزة

مدينة برج العرب الاسعار تبدأ من 1835 جنيها للمتر

سوهاج الجديدة 1720 جنيها للمتر

السادات 1265 جنيها للمتر

العاشر من رمضان 1750 جنيها للمتر

اكتوبر 3285 جنيها للمتر

اسوان الجديدة 1205 جنيهات للمتر

مدينة بدر 2690 جنيها للمتر

اسيوط الجديدة 1350 جنيها للمتر

قنا الجديدة 1345 جنيها للمتر

طيبة الجديدة 1265 جنيها للمتر

مدينة غرب قنا 1715 جنيها للمتر

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مدينة غرب أسيوط 1980 جنيها للمتر

مدينة الفيوم الجديدة 1560 جنيها للمتر

سعر المتر فى الأراضى الأكثر تميزا

القاهرة الجديدة 6095 جنيها وحتى 6400 جنيه للمتر

الشروق يبدأ من 4640 و5335 و6805 و7425 جنيها للمتر

دمياط الجديدة 5415 جنيها للمتر

العبور تبدأ من 2120 وحتى 4070 جنيها للمتر

مدينة أسوان الجديدة 1770 جنيها للمتر

مدينة بدر 2815 جنيها للمتر

اكتوبر 4660 جنيها للمتر

الشيخ زايد 4645 و6495 جنيها للمتر

مدينة بنى سويف الجديدة 1920 جنيها للمتر

برج العرب الجديدة 1990 جنيها للمتر

العاشر من رمضان 2070 جنيها للمتر

سوهاج الجديدة 1775 جنيها للمتر

مايو 2890 جنيها للمتر