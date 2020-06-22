شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم بالأسواق اليوم.. الكبدة البلدى من 120-150 جنيها الكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد سوق اللحوم البلدى - أسعار اللحوم اليوم الاثنين 22 -6-2020 - استقرارا وفق الأسعار المعلنة من شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، حيث سجلت اسعار اللحوم الكندوز 120- 150 جنيها للكيلو ، بينما سجلت أسعار البفتيك و الاستيك كندوز 120-150 جنيها فى الكيلو، السجق 110-130 جنيها الكيلو، اللحم المفروم العادي 120-140 جنيها الكيلو.

وسجلت أسعار البرجر البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، و الكوارع فيتراوح سعر الواحدة بين 80-100 جنيها، الكبدة البلدى بين 120-150 جنيها الكيلو. واستق ت أسعار اللحوم الضأن بين 130- 160 جنيها للكيلو فيما سجلت اللحوم الجملية 90-120 جنيها الكيلو.

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وكانت الشركة المصرية لتجارة الجملة، قد افتتحت إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، منافذ وفروع الشركة اليوم الجمعة، بمحافظات الوجه القبلى لطرح منتجات اللحوم والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة من 15 الى 20% مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة فى الأسواق الأخرى.

وكان تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، قد كشف استمرار تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية على موقع "دعم مصر"، لصالح المستفيدين من منظومة السلع التموينية والخبز، وأنه من خلال رقم هاتف المحمول يستطيع المواطن الحصول على الخدمات إليكترونيا من خلال الموقع خاصة استخرج بطاقات بدل التالف الوزارة التواصل مع أصحاب البطاقات وإبلاغهم بأى شىء يفيدهم عن منظومة الدعم.