شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية يرتفع بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 22-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم زين السعودية (7030) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب حقق خلالها مكاسب طفيفة بنسبة بلغت 0.52% بما يعادل 0.06 نقطة، وذلك وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، أمام تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 11.26، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 12.24 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.26 ومستوى المقاومة 12.24.