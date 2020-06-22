الحكير يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 22-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الحكير (4240) في آخر جلساته، لينجح السهم بهذا الارتفاع في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً في ذلك بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 0.22% بما يعادل 0.04 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 17.62 ليظل مستفيداً من الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط، ليستهدف السهم مستوى المقاومة المحوري 22.06.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.62 ومستوى المقاومة 20.00.
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