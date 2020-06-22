شكرا لقرائتكم خبر عن أنابيب ينزلق انخفاضاً – تحليل صباحي – 22-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم أنابيب (2200) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليتكبد السهم خسائر بلغت نسبتها -5.16% بما يعادل -0.70 نقطة، ليحاول السهم بهذا الانخفاض البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط مهم وهو عودة استقراره أولا اعلى مستوى 12.98، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 14.88.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.22 ومستوى المقاومة 13.50.