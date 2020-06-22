شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الحكير يصل لأعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة شهور – تحليل صباحي – 22-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم مجموعة الحكير (1820) ارتفاعاً في آخر جلساته، وسط ارتفاع ملحوظ في احجام التداول، ليغلق السهم عند اعلى مستوياته خلال الجلسة وأفضل مستوياته منذ شهر مارس الماضي، محققاً مكاسب حادة بلغت نسبتها 9.97% بما يعادل 1.36 نقطة، مؤكداً بهذا الارتفاع على اختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط مثلما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات المقاومة القريب عند 16.30، طيلة ثبات الدعم 13.46.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.46 ومستوى المقاومة 16.30.