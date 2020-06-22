ولاء للتأمين يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 22-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم ولاء للتأمين (8060) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بلغت نسبتها 4.10% بما يعادل 0.54 نقطة، مصحوباً في ذلك بزيادة كبيرة في أحجام التداول، كما نلاحظ عودة الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 13.00، ليستهدف أولى مستويات القماومة 14.98.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.00 ومستوى المقاومة 14.98.
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